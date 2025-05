PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Verfassungsfeindliche Symbole gesprüht+++PKW bei Einbruch gestohlen+++Trickdiebstahl+++Kabeldiebstahl+++Verkehrsunfallflucht+++Verkehrsunfall mit Fahrrad+++ Baukran kippt um

Limburg (ots)

1. Verfassungsfeindliche Symbole gesprüht,

Hadamar, Radweg R8, Radweg in Richtung Elz, Dienstag, 13.05.2025, 16:00 Uhr (Feststellzeitpunkt)

(cw)Am gestrigen Dienstagnachmittag mussten Fußgänger bei Hadamar mehrere großflächige verfassungsfeindliche und rechtsradikale Schmierereien auf dem Boden des Radwegs R8 in Richtung Elz feststellen. Unbekannte Täter hatten mit Farbe auf einem Kilometer Länge unter anderem die Schriftzüge "Heil Hitler" und Hakenkreuze aufgebracht. Sämtliche Schmierereien wurden zeitnah entfernt. Das Staatsschutzkommissariat der Kriminalpolizei Limburg hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 um Hinweise aus der Bevölkerung.

2. PKW bei Einbruch gestohlen,

Hünfelden, Kirberg, Bubenheimer Straße, Dienstag, 13.05.2025, 00:00 Uhr bis 06:45 Uhr

(cw)In der Nacht auf Dienstag war ein Haus in Hünfelden-Kirberg im Visier von Einbrechern. Dabei stahlen die Täter auch einen PKW.

Zwischen 00:00 Uhr und 06:45 Uhr hatten sich die Täter auf ein Grundstück in der Bubenheimer Straße begeben. Dort gelangten sie in das Wohnhaus und stahlen neben diversen Gegenständen auch den Fahrzeugschlüssel zu einem im Hof geparkten orangenen Opel Mokka. Mit diesem fuhren die Diebe anschließend davon. Polizisten aus Wiesbaden entdeckten das Fahrzeug wenige Stunden später in der Landeshauptstadt, wo das Fahrzeug dann sichergestellt wurde.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei, es Dieben und Einbrechern nicht zu einfach zu machen. Sichern Sie Ihre Fahrzeuge und auch Ihre Häuser, schließen Sie Türen aktiv ab und lassen Sie Fenster nicht gekippt. Ein effektiver Einbruchschutz verschreckt die Täter, da diese mehr Zeit investieren müssen, um ihr Ziel zu erreichen.

Hinweise zum Thema Einbruchschutz erhalten Sie unter https://www.polizei.hessen.de/schutz-sicherheit/eigentum/ oder von den Polizeilichen Beratungsstellen des Polizeipräsidiums Westhessen. (https://ppwh.polizei.hessen.de/ueber-uns/ansprechpersonen/polizeiliche-beratungsstellen/)

Die Kriminalpolizei bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise. Wem in der Bubenheimer Straße etwas aufgefallen ist oder wer Angaben zu dem zwischenzeitlichen Verbleib des orangenen Opel Mokka machen kann, wird gebeten, die Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 zu kontaktieren.

3. Trickdiebstahl,

Limburg, Hubertusstraße, Dienstag, 13.05.2025, 19:40 Uhr bis 20:15 Uhr

(cw)Unter dem Vorwand, dass es einen Wasserrohrbruch gegeben habe, gelangte ein Mann am Dienstagabend gegen 19:40 Uhr in der Hubertusstraße in Limburg in die Wohnung einer älteren Frau. In der Wohnung nahm der Dieb mehrere Wertgegenstände an sich und verschwand wieder. Der Mann wird als etwa 40 bis 50 Jahre alt, 1,65 Meter groß und mit normaler Statur beschrieben. Er habe dunkle Haare und trug eine Kappe und dunkle Kleidung.

Die Polizei warnt davor, angebliche Handwerker in die Wohnung zu lassen, wenn nicht bekannt ist, dass diese angefordert wurden. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen, wie z.B. behaupteten Wasserrohrbrüchen, sollte zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken nachgefragt werden, ob die Behauptung der Wahrheit entspricht. Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Nachfragen stets Verständnis haben.

Sollten Sie eine solche Person wahrgenommen haben, wenden Sie sich bitte an die Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0.

4. Kabeldiebstahl,

Hadamar, Faulbacher Straße, Montag, 12.05.2025, 19:00 Uhr bis Dienstag, 13.05.2025, 09:10 Uhr

(cw)Im Laufe der Nacht von Montag auf Dienstag stahlen Diebe diverse Kabel von einer Baustelle in Hadamar.

Zwischen 19:00 Uhr und 09:10 Uhr hatten sich die Täter in einen Rohbau in der Faulbacher Straße begeben. Von dort entwendeten sie mehrere hundert Meter Kabel der Elektroinstallation und hinterließen zusätzlich einen größeren Sachschaden.

Hinweise auf die Täter ergeben sich bisher nicht. Zeuginnen und Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 in Verbindung zu setzen.

5. Verkehrsunfallflucht,

Weinbach, Auf dem alten Berg, Dienstag, 13.05.2025, 19:40 Uhr - 19:50 Uhr

(be)Am Dienstagabend ereignete sich auf einem Parkplatz in Weinbach eine Unfallflucht.

Ein 40-Jähriger stellte seinen weißen VW Touran gegen 19:40 Uhr in der Straße "Auf dem alten Berg" auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes ab. Als er gegen 19:50 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er an der linken Fahrzeugseite Beschädigungen feststellen. Hinweise auf ein unfallverursachendes Fahrzeug liegen nicht vor. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1500 EUR.

Hinweise nimmt die Polizei in Weilburg unter der 06471-93860 entgegen.

6. Verkehrsunfall mit einem Fahrrad,

Bad Camberg, Würges, Kreisstraße 515, Hessenweiler, Dienstag, 13.05.2025, 16:45 Uhr

(be)Am gestrigen Dienstagnachmittag kam es in Bad Camberg-Würges zu einem Unfall zwischen einer PKW- und einer Fahrradfahrerin.

Beide Verkehrsteilnehmerinnen befuhren die Kreisstraße 515 ("Hessenweiler"), als die PKW-Fahrerin die Radfahrerin überholen wollte. Nach ersten Erkenntnissen bog die Radfahrerin während des Überholvorgangs nach links ab, ohne zuvor ein Handzeichen zu geben. Dabei kam es zur Kollision zwischen dem Fahrrad und dem Opel.

Die Radfahrerin wurde mit leichten Verletzungen in ein nahgelegenes Krankenhaus verbracht. Sowohl an dem Opel als auch an dem Fahrrad entstand Sachenschaden von insgesamt ca. 1500 EUR.

7. Baukran kippt um,

Hadamar, Niederzeuzheim, Brückenmühle, Dienstag, 13.05.2025, 13:57 Uhr

(cw)Am Dienstagnachmittag wurden in Hadamar-Niederzeuzheim in der Straße Brückenmühle zwei Bauarbeiter leicht verletzt, als kurz vor 14:00 Uhr ein mehrere Meter hoher Baukran umstürzte.

Zwei Arbeiter auf dortigen Baustelle verletzten sich leicht, als sie sich vor dem Kran in Sicherheit bringen wollten. Beide Männer wurden vom Rettungsdienst betreut, konnten aber vor Ort verbleiben.

Zur Ursache des Unglücks können noch keine weiteren Angaben gemacht werden, die Klärung des Sachverhalts hat das Amt für Arbeitsschutz beim Regierungspräsidium Gießen übernommen.

