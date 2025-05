POL-LM: +++ Stromkabel von Baumaschine gestohlen +++ Baggertür geklaut

Limburg (ots) - 1. Einbruch in Schule, Dornburg-Frickhofen, Mozartstraße 1, Freitag, 09.05.2025, 13:15 Uhr bis Sonntag, 11.05.2025, 18:00 Uhr (be)In der Zeit von Freitag, 09.05.2025, 13:15 Uhr bis Sonntag, 11.05.2025, 18:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände einer Schule in der Mozartstraße in ...

mehr