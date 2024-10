POL-MG: 25-Jähriger geschlagen und verletzt | Zeugensuche

Mönchengladbach (ots) - Am Freitag, 18. Oktober, ist es gegen 16.35 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Waldnieler Straße gekommen. Ein 19-jähriger Pedelecfahrer wurde dabei schwer verletzt. Der Mann befuhr den Radweg an der Waldnieler Straße in Richtung Franz-Brandts-Allee, als eine 47-jährige Frau die Beifahrertür eines blauen VW Passat öffnete, der in einer Parkbucht stand, ohne auf den nahenden Verkehr zu ...

