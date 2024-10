Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 25-Jährige zeigt Raub ihres Rucksackes an

Mönchengladbach (ots)

Am Samstag, 19. Oktober, hat eine Zeugin gegen 19.15 Uhr die Polizei alarmiert, da sie an der Ruhrfelder Straße eine 25-jährige Frau angetroffen hatte, die angab, am späten Nachmittag beraubt worden zu sein.

Gegenüber den eintreffenden Beamten sagte die 25-Jährige aus, sie hätte sich gegen 17 Uhr auf einem Parkplatz zwischen der Bankstraße und der Straße Am Kreuzweiher aufgehalten. Sie habe einen blauen Rucksack der Marke Adidas auf dem Rücken getragen. Eine Person habe ihr diesen Rucksack von den Schultern gerissen. In dem Rucksack sollen sich persönliche Gegenstände und Bargeld befunden haben.

Die Polizei bittet Zeugen des Raubes, sich unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden. (km)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell