Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 19-jähriger Pedelecfahrer bei Dooring-Unfall schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am Freitag, 18. Oktober, ist es gegen 16.35 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Waldnieler Straße gekommen. Ein 19-jähriger Pedelecfahrer wurde dabei schwer verletzt.

Der Mann befuhr den Radweg an der Waldnieler Straße in Richtung Franz-Brandts-Allee, als eine 47-jährige Frau die Beifahrertür eines blauen VW Passat öffnete, der in einer Parkbucht stand, ohne auf den nahenden Verkehr zu achten. Der Pedelecfahrer konnte nach eigenen Angaben nicht mehr ausweichen und es kam zum Zusammenstoß, wodurch er über die Autotür hinweg zu Boden stürzte. Ein Rettungswagenteam brachte den Mann in ein Krankenhaus.

Die Polizei empfiehlt Autofahrerinnen und Autofahrern beim Aussteigen den sogenannten "Holländischen Griff": Dabei greift man mit der rechten statt mit der linken Hand zum Türgriff. Automatisch dreht man dabei den Oberkörper nach hinten, was das Sichtfeld nach hinten erweitert. Herannahende Radfahrerinnen und Radfahrer werden so leichter wahrgenommen. Als Beifahrerin oder Beifahrer kann man es genau anders herum machen, also mit der linken Hand den Türgriff betätigen. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell