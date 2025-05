PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++gefährliche Körperverletzung mit Messer+++Körperverletzungen+++Einbruch in Scheune+++Gefälschtes Waschmittel auf Flohmarkt+++Diebstähle aus PKW+++Autofahrer unter Drogeneinfluss+++

Limburg (ots)

1. Gefährliche Körperverletzung mit Messer

Limburg, Schiede-ZOB Nord,

Samstag, 17.05.2025, 19:10 Uhr

(akr)Am frühen Samstagabend kam es im Bereich des ZOB Nord in Limburg zu einer gefährlichen Körperverletzung mit einem Messer, nachdem es zuvor bereits Streitigkeiten gab.

Ein 35-Jähriger aus der Gemeinde Brechen geriet mit einem 16-Jährigen Frankfurter sowie dessen zwei Begleitern im Bereich des ZOB Nord in Streit um eine Packung Zigaretten, welche der 16-Jährige ihm zuvor weggenommen haben soll. In der Folge soll der 35-Jährige eine Glasflasche in Richtung der Gruppe geworfen haben, woraufhin der 16-Jährige ein Messer zückte und ihn damit am Bein verletzte. Der Täter sowie seine zwei Begleiter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Der Verletzte musste in einem nahegelegenen Krankenhaus behandelt werden. Die Kriminalpolizei in Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet etwaige Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06431/9140-0 zu melden.

2. Körperverletzungen

2.1 Verkehrsstreit endet in Körperverletzung

Limburg a. d. Lahn, Diezer Straße,

Samstag, 17.05.2025, 15:11 Uhr

(akr)Am Samstagnachmittag kam es in der Diezer Straße in Limburg zu einer handfesten Auseinandersetzung im Straßenverkehr, bei der ein Beteiligter körperlich verletzt wurde.

Ein Verkehrsteilnehmer befuhr mit seinem BMW die Grabenstraße in Richtung Diezer Straße. Im Kreuzungsbereich kam es zu einem verbalen Disput mit mehreren Motorradfahrern, da diese offenbar die Verkehrsregeln missachteten. Anschließend setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt in Richtung Schiede fort. An der dortigen Ampel hielten zwei Motorradfahrer neben dem BMW an. Einer der beiden schlug dem Fahrer des BMW durch das geöffnete Seitenfenster mehrfach ins Gesicht und beleidigte ihn. Anschließend flüchteten beide Motorradfahrer in unbekannte Richtung. Die Polizeistation Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet etwaige Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06431/9140-0 zu melden.

2.2. Frau wird ins Gesicht geschlagen - Täter flüchtig

Mengerskirchen, Schultheißenhof,

Samstag, 17.05.2025, 23:45 Uhr

(mw)Am späten Samstagabend wurde eine Frau durch Unbekannte vor ihrem Wohnhaus geschlagen und dadurch verletzt.

Am Samstagabend, gegen 23:45 Uhr, wurde eine Frau durch Geräusche vor ihrem Wohnhaus auf zwei männliche Personen aufmerksam. Nachdem sie die Beiden ansprach, entfernten sich diese zunächst wortlos. Als die Frau ihnen einige Meter folgte, drehte sich einer der Männer plötzlich um und schlug ihr viermal mit der Faust ins Gesicht. Anschließend flüchteten beide Personen in unbekannte Richtung. Die Frau wurde durch die Schläge verletzt. Laut Angaben der Geschädigten sollen die beiden Männer ca. 16 bis 25 Jahre alt und etwa 180 bis 185 cm groß gewesen sein. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 06471/9386-0 mit der Polizeistation in Weilburg in Verbindung zu setzen.

3. Einbruch in Scheune mit Werkstatt,

Merenberg-Barig-Selbenhausen, Backhausweg

Donnerstag, 15.05.2025, 14:30 Uhr bis Samstag, 17.05.2025, 08:45 Uhr

(mw)Zwischen Donnerstagnachmittag und Samstagmorgen kam es in Barig-Selbenhausen zu einem Einbruch in eine verschlossene Scheune mit angrenzender Werkstatt. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang und entwendeten mehrere Gegenstände aus dem Werkstattbereich. Zudem entstand Sachschaden an der Tür der Scheune. Der Wert des Diebesguts wird auf ca. 800 Euro geschätzt, der entstandene Sachschaden auf etwa 100 Euro. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06431 / 9140-0 bei der Polizei in Limburg a. d. Lahn zu melden

4. Gefälschtes Waschmittel auf Flohmarkt angeboten

Limburg, Mundipharmastraße,

Sonntag, 18.05.2025, 11:30 Uhr

(akr)Am Sonntagvormittag konnte die Polizei dank eines fundierten Hinweises aus der Bevölkerung auf einem Flohmarkt in Limburg zwei Stände ausfindig machen, an denen gefälschtes Waschmittel zum Verkauf angeboten wurde.

Bei einer gezielten Kontrolle vor Ort wurden auch die jeweiligen Verkäufer der Ware festgestellt. Es handelte sich mutmaßlich um gefälschtes Waschmittel, das nicht den Sicherheitsstandards und Qualitätsanforderungen des Originals entsprach. Die Polizei stellte die betroffenen Produkte umgehend sicher. Die Verkäufer, drei Männer aus benachbarten Bundesländern, wurden noch vor Ort vorläufig festgenommen. Diese müssen sich nun wegen des Verkaufs gefälschter Waren sowie Betruges verantworten.

Die Polizei warnt vor dem Gebrauch des Waschmittels und appelliert an Geschädigte: Personen, die am Sonntag, den 18.05.2025, auf dem Flohmarkt Waschmittel dieser Art gekauft haben und möglicherweise von der Fälschung betroffen sind, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Limburg unter 06431/9140-0 zu melden.

5. Mehrere Diebstähle aus Pkw

Brechen-Niederbrechen, Auf dem Umgang / Luisenstraße,

Samstag, 17.05.2025, bis Sonntag, 18.05.2025

(akr)In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in Niederbrechen zu mehreren Diebstählen aus Pkw.

Am Sonntagmorgen meldeten sich mehrere Fahrzeugeigentümer und teilten mit, dass in der Nacht von Samstag auf Sonntag aus deren im Bereich der "Luisenstraße" sowie "Auf dem Umgang" abgestellten Fahrzeuge, Gegenstände durch bislang unbekannte Täter entwendet wurden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 06431/9140-0 mit der Polizeistation in Limburg

6. Autofahrer unter Drogeneinfluss

L3462 zwischen Elz und Niederhadamar,

Samstag, 17.05.2025, 17:16 Uhr

(akr)Am späten Samstagnachmittag meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer einen roten Opel Corsa mit verkehrsunsicherer Fahrweise in Elz. Das Fahrzeug konnte schließlich durch eine Streife auf der Strecke zwischen Elz und Niederhadamar gestoppt und einer Kontrolle unterzogen werden. Dabei stellte sich heraus, dass der 51-jährige Fahrzeugführer aus Hadamar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Weiterhin war er nicht im Besitz eines Führerscheins. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs wurde zudem festgestellt, dass es aktuell nicht zugelassen war und somit kein Versicherungsschutz bestand. Der Fahrzeugführer wurde nach erfolgter Blutentnahme auf der Polizeistation Limburg entlassen und muss sich nun wegen mehrerer Delikte strafrechtlich verantworten.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell