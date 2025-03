Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Brennt Unrat im Wald

Zeven-Aspe (ots)

Am frühen Mittwochnachmittag ist aus bisher ungeklärter Ursache in einem Waldstück zwischen Zeven-Aspe und Wistedt ein Haufen Unrat in Brand geraten. Aus weiter Entfernung war starke Rauchentwicklung zu sehen, welche dann gemeldet wurde. Ausgerückt sind die Feuerwehren aus Zeven und Elsdorf. Da das Waldstück abgelegen liegt, gestaltete sich die Anfahrt schwer, da zunächst die richtige Zuwegung gefunden werden musste. Die ca. 25 ausgerückten Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Ein Landwirt unterstütze bei der Verteilung des Brandguts mit seinem Traktor sodass letzte Glutnester mit Netzmittel erstickt werden konnten. Nach etwa 40 Minuten war der Einsatz abgeschlossen und die Einsatzstelle konnte an die ebenfalls angerückte Polizei übergeben werden.

