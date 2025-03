Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: +++Schuppenbrand in Heeslingen+++Vermeintlicher Personunfall mit einem Zug+++

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Heeslingen/Sottrum (ots)

Schuppenbrand in Heeslingen

Heeslingen. Am späten Mittwochabend gegen 22 Uhr kam es in der Heeslinger Kampstraße zu einem Schuppenbrand. Hierzu wurden die Feuerwehren aus Heeslingen, Boitzen, Steddorf und Zeven alarmiert. Beim Eintreffen der Brandschützer stand der Gartenschuppen bereits augenscheinlich in Vollbrand. Mit Atemschutzgeräten begannen die Einsatzkräfte schnell mit den Löscharbeiten und konnten die Flammen schnell unter Kontrolle bringen. Nachdem das Flammenbild erloschen war, wurde der Schuppen ausgiebig mit Löschschaum bedeckt, um letzte Glutnester zu löschen. Neben Gartengeräten und einem PKW-Anhänger zählten auch drei Hühner zum Inventar. Diese haben sich so gut versteckt, dass sie wohlauf geborgen und somit gerettet werden konnten. Auch angrenzende Hecken und Bäume konnten vor dem Übergreifen der Flammen gerettet werden. Zu den oben genannten Feuerwehren war auch ein Rettungswagen, die Polizei und die Samtgemeinde Führung der Feuerwehr vor Ort. Insgesamt waren ca. 60 Kräfte im Einsatz. Zur Brandursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Rückfragen bitte an:

Christian Müller

Stellv. Samtgemeindepressesprecher Zeven

Samtgemeindefeuerwehr Zeven

Mail: christian@mueller-freyersen.de

Tel.: 0151 / 70155888

Vermeintlicher Personunfall mit einem Zug

Sottrum. Am Mittwochabend gegen 19:15 Uhr wurden die Feuerwehren aus Sottrum und Rotenburg zu einem vermeintlichen Personenunfall mit einem Zug alarmiert. Auf der Bahnstrecke DB Bremen nach Hamburg Höhe dem Ortsteil Everinghausen meldete ein Lokführer einen Zusammenstoß mit einer Person oder Wildtier. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr führten nach der Sperrung der Strecke eine Suche im Gleisbett durch. Glücklicherweise stellte sich die Meldung als falsch heraus. Es konnte weder eine Person noch ein Tier gefunden werden. Was den vermeintlichen Zusammenstoß herbeigeführt hat, ermittelt nun die Polizei. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Sottrum, Rotenburg, die Einsatzleitgruppe der Samtgemeinde sowie der stellvertretende Gemeindebrandmeister, die Polizei, die Bundespolizei, der Rettungsdienst, ein Notarzt und ein Notfallmanager der Deutschen Bahn mit acht Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften. Nach gut einer Stunde konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell