FW-ROW: Verkehrsunfall auf der Autobahn mit 9 Personen - Feuerwehr unterstützt bei Großaufgebot an Rettungsmitteln

Sottrum (ots)

Am Freitagabend, gegen 18.15 Uhr, kam es auf der Autobahn A1 zwischen den Anschlussstellen Stuckenborstel und Bockel zu einem Unfall mit mehreren PKWs. Infolgedessen hat die Leitstelle in Zeven das Alarmstichwort MANV 7 ausgelöst. Neben zahlreichen Rettungskräften wurde auch die Ortsfeuerwehr Sottrum mit alarmiert. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte 4 beteiligte PKWs mit 9 betroffenen Personen feststellen. Nach Eintreffen des Organisatorischen Leiters Rettungsdienst und des Leitenden Notarzt wurden alle beteiligten Personen gesichtet und vor Ort von den Rettungsdiensten erstversorgt. Drei Personen wurden so weiter Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Bei den an dem Unfall beteiligten Fahrzeugen liefen nur geringe Mengen Betriebsstoffe aus, die von der Feuerwehr aufgefangen wurden. Weiterhin wurden teilweise die Batterien der Fahrzeuge abgeklemmt und der Brandschutz sichergestellt. Auch wurde die Einsatzstelle durch die Feuerwehr ausgeleuchtet. Die Feuerwehr Sottrum war mit vier Fahrzeugen und 20 Kräften im Einsatz. Darüber hinaus im Einsatz war der Rettungsdienst mit 7 Rettungswagen aus Sottrum, Tarmstedt, Zeven und Rotenburg, ein Krankentransportwagen, zwei Notarztfahrzeugen aus Zeven und Rotenburg, der Organisatorische Leiter Rettungsdienst, die SEG-Rettung Rotenburg, SEG Rettungswagen aus Ottersberg und Achim, die Unterstützungsgruppe Örtliche Einsatzleitung für den Rettungsdienst, die Polizei und A1 Mobile. Alle drei Fahrstreifen der Autobahn mussten voll gesperrt werden, so dass die anderen Verkehrsteilnehmer nur auf dem Standstreifen an die Unfallstelle vorbeifahren konnten. Zur Unfallursache und Schadenshöhe kann seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

