Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Drackenstein - Auf die Gegenfahrbahn geraten

Alkoholisiert verursachte am Mittwoch ein Lasterfahrer einen Verkehrsunfall.

Ulm (ots)

Gegen 14 Uhr fuhr der 46-Jährige mit seinem Mercedes Laster von Drackenstein in Richtung Merklingen. In einer leichten Rechtskurve kam er nach links auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen einen entgegenkommenden VW Polo eines 30-Jährigen. Der VW landete durch den Aufprall im Straßengraben. Ein dahinter fahrender 23-Jähriger mit seinem VW Touran wich in den Straßengraben aus und konnte dadurch einen Zusammenstoß mit dem Laster vermeiden. Der 30-Jährige wurde bei dem Unfall in seinem Auto eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr geborgen werden. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die beiden anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Bei der Unfallaufnahme rochen die Polizisten Alkohol bei dem Lkw Fahrer. Ein Alkomattest ergab einen Wert über dem Erlaubten. Sein Führerschein konnte nicht beschlagnahmt werden, da sich dieser wegen eines anderen Deliktes in amtlicher Verwahrung befand. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

+++++++ 0931221

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell