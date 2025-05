Ulm (ots) - Der 12-Jährige hatte sich von einer Bekannten den E-Scooter geliehen. Damit fuhr er ziellos umher. Gegen 12.45 Uhr fuhr er in der Ehrensteiner Straße und übersah den langsam fahrenden Dacia einer 81-Jährigen in der Hummelstraße. Die hatte Vorfahrt. Der 12-Jährige fuhr dem Dacia in die Seite. Bei ...

mehr