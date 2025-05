Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gruibingen/A8 - Stauende zu spät erkannt

Am Mittwoch ging auf der A8 ein Sattelzug in Flammen auf.

Der Unfall ereignete sich gegen 16.45 Uhr. Der 53-Jährige fuhr mit seinem Ford Sattelzug in Richtung München. Vor der Raststätte Gruibingen stockte der Verkehr. Das bemerkte der Lasterlenker zu spät. Er versuchte einem auf dem rechten Fahrstreifen stehenden DAF Sattelzug auszuweichen. Das misslang und er kollidierte mit dessen Auflieger und streife an dem anderen Sattelzug entlang. Bei dem Unfall wurde der Dieseltank des Ford Sattelzuges aufgerissen und das Fahrzeug geriet in Flammen. Der Ford Sattelzug brannte vollständig aus. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von über 200.000 Euro. Die Autobahn war für etwa 12 Stunden in Richtung München voll gesperrt. Der Verkehr wurde weiträumig umgeleitet.

