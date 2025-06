Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilungen für den Landkreis Schwäbisch Hall vom 15.06.2025

Aalen (ots)

Vellberg-Kleinaltdorf: Motorrad stürzt in Kurve

Am Freitagabend kam es auf der K2665 zwischen Kleinaltdorf und Steinehaig gegen 18:48 Uhr zu einem Unfall mit einem Motorrad (KTM 990 Duke). Der 22-jährige Motorradfahrer kam aus unbekannter Ursache in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei wurde er schwer verletzt. Am Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von ca. 5.000 Euro.

Crailsheim: Beim Ausparken 3 Pkw beschädigt

Am Samstagmorgen gegen 08:30 Uhr übersieht eine 50-jährige Dame in der Horaffenstraße beim Rückwärtsausparken mit ihrem Audi Q3 einen Mercedes C300. Durch die Kollision wurde der Mercedes gegen einen geparkten Hyundai Santa Fe und einen Audi A4 geschoben. Es wurde niemand verletzt. Am Audi Q3 entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1.500 Euro, am Mercedes in Höhe von ca. 7.500 Euro, am Hyundai in Höhe von ca. 1.500 Euro und am Audi A4 in Höhe von ca. 2.000 Euro.

Crailsheim: Pkw prallt in Leitplanke auf A6

Am Samstagabend kam es auf der BAB 6 zwischen den Ausfahrten Kirchberg/J. und Crailsheim/Satteldorf in Fahrtrichtung Nürnberg gegen 19:47 Uhr zu einem Unfall mit einem Pkw. Dieser prallte rechts in die Leitplanke und blieb dann quer auf der rechten Fahrspur stehen. Die 56-jährige Fahrerin der Mercedes B-Klasse wurde schwer verletzt. Am Mercedes entstand ein Schaden in Höhe von ca. 15.000 Euro, an der Leitplanke von ca. 5.000 Euro. Die Richtungsfahrbahn auf der BAB 6 in Fahrtrichtung Nürnberg war zwischen 20:13 - 21:01 Uhr zur Unfallaufnahme gesperrt.

Wolpertshausen: Zusammenstoß von zwei Pkw

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es gegen 02:01 Uhr in der Haller Straße zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw. Die 33-jährige VW-Fahrerin kam auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit dem 41-jährigen Renault-Fahrer. Dieser wurde schwer verletzt, die VW-Fahrerin wurde leicht verletzt. An dem Renault ZOE entstand ein Schaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. An dem VW ID.4 entstand ein Schaden in Höhe von ca. 25.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell