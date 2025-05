Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch in Vereinsräume + Einbruch in Geschäft + Tür geöffnet- Radfahrerin stürzt + Einbruch in Einfamilienhaus + Automatenaufbruch + Fahrt unter Drogenbeeinflussung + Alkoholisiert unterwegs

Cuxhaven (ots)

Einbruch in Vereinsräume

Cuxhaven. Am Donnerstagmorgen in dem Zeitraum zwischen 05.40 Uhr und 06.00 Uhr brachen bislang Unbekannte in ein Büro eines in der Vincent-Lübeck-Straße ansässigen Vereins ein. Um in die Räumlichkeiten zu gelangen, warfen die unbekannten Täter ein Fenster ein. Das Diebesgut wird noch ermittelt. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 500 Euro. Die Cuxhavener Polizei erbittet Zeugenhinweise unter der Telefonnummer: 04721/573-0.

Einbruch in Geschäft

Cuxhaven. In dem Zeitraum zwischen Mittwoch, 28.05.2025 gegen 18.00 Uhr und Donnerstagmorgen gegen 09.30 Uhr brachen bislang Unbekannte in die Verkaufsräume eines in der Schillerstraße ansässigen Geschäftes ein. Um in das Gebäude zu gelangen, hebelten sie ein Fenster auf. Das genaue Diebesgut ist noch Gegenstand andauernder Ermittlungen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, bittet die Polizei sich unter der Telefonnummer: 04721/573-0 zu melden.

Tür geöffnet- Radfahrerin stürzt

Cuxhaven. Am Donnerstag gegen 11.45 Uhr ereignete sich in der Wernerwaldstraße ein Verkehrsunfall. Eine 56-jährige Frau aus Braunschweig wollte aus einem Pkw aussteigen und öffnete die Tür, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Mit der Tür touchierte sie eine 67-jährige Radfahrerin, wodurch diese stürzte. Die Frau wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizeikenntnis verletzte sie sich leicht. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 700 Euro.

Einbruch in Einfamilienhaus

Geestland. In dem Zeitraum zwischen Mittwoch, 28.05.2025 gegen 21.30 Uhr und Donnerstag, 29.05.2025 gegen 10.30 Uhr brachen bislang Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Langener Straße ein. Um in das Haus zu gelangen, brachen die Täter ein Fenster auf. Das genaue Diebesgut wird noch ermittelt. Die Polizei in Geestland erbittet Zeugenhinweise unter der Telefonnummer: 04743 928-0

Automatenaufbruch

Hechthausen. Am Mittwoch, den 28.05.2025 brachen in der Zeit zwischen 01.00 und 03.00 Uhr nachts, bislang unbekannte Täter einen am Bahnhof aufgestellten Verkaufsautomaten auf und entwendete das darin befindliche Bargeld. Die Täterschaft flüchtete anschließend mit einem Pkw vom Tatort in Richtung Bundesstraße 73. Beim Täterfahrzeug könnte es sich um einen roten Kombi gehandelt haben. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen rund um den Bahnhof Hechthausen, bzw. zu einem roten Kombi gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Hemmoor unter der Telefonnummer: 04771-6070 zu melden.

Fahrt unter Drogenbeeinflussung

Hemmoor. Am 28.05.2025, um 20.00 Uhr wurde in Hemmoor ein 23-Jähriger in der Otto-Peschel-Straße mit einem E-Scooter angehalten und kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle wurde bei dem Fahrzeugführer eine Drogenbeeinflussung auf THC festgestellt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Alkoholisiert unterwegs

Hollnseth. Am 29.05.2025 gegen 18.00 Uhr kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Hemmoor einen 35-jährigen Ebersdorfer, welcher zuvor einen Pkw in der Alte Dorfstraße führte. Bei der Kontrolle stellten die Beamten eine Beeinflussung durch Alkohol fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,7 Promille. Ein Verkehrsordnungswidrigkeit wurde gegen ihn eingeleitet und es wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

