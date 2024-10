BPOL-TR: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl auf der BAB 60

Trier (ots) - Am Wochenende hat die Bundespolizei Trier sechs Haftbefehle vollstreckt. Am Samstagmorgen gegen einen 36-jährigen Bulgaren im Stadtgebiet. Eine Überprüfung ergab einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Arnsberg wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie eine Aufenthaltsermittlung wegen Diebstahls. Nach Zahlung der Geldstrafe in Höhe von 750 Euro wurde er auf freiem Fuß belassen. Kurz darauf erfolgte die ...

