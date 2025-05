Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Vorsicht vor Kryptobetrug

Ludwigshafen (ots)

Bereits seit April 2025 investierte ein 60-Jähriger aus Ludwigshafen in vermeintlich lukrative Aktien- und Kryptowährungen. Auf das verlockende Angebot einer angeblichen Trading-Gruppe namens "Charles Schwab Mitgliedergruppe" war er auf der Plattform Instagram aufmerksam geworden. In dem Glauben ein gutes Investment gefunden zu haben, überwies der 60-Jährige insgesamt 45.000 Euro auf ein spanisches Konto. Erst am 29.05.2025 wurde ihm bewusst, dass es sich um einen Betrug handelte und er erstattete umgehend Anzeige bei der Polizei.

Der Fall des 60-Jährigen ist kein Einzelfall. Immer mehr Menschen werden Betrugsopfer im Internet. Viele Opfer sind unerfahren im Online-Trading: Das nutzen Cyberkriminelle für ihre Machenschaften aus und transferieren das Geld ihrer Opfer auf eigene Konten im Ausland. Die Kriminellen, die sich sehr überzeugend und selbstbewusst als echte Mitarbeiter ausgeben, wissen ganz genau, wie sie ihr Gegenüber gezielt unter Druck setzen können.

Doch wie schützt man sich vor dieser Betrugsmasche? Prüfen Sie das Angebot und den Anbieter genau, bevor Sie investieren. Achten Sie auf folgende Hinweise:

- Geben Sie keine sensiblen Daten preis - wie Zugangsdaten zum Online-Banking oder zum Depot und niemals Zugriff auf den eigenen Rechner gewähren. - Informieren Sie sich vorab über die Trading-Plattformen, bevor Sie sich anmelden oder Geld überweisen. Dafür können Sie beispielsweise die Unternehmensdatenbank der BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) nutzen: https://www.bafin. de/DE/PublikationenDaten/Datenbanken/Unterneh menssuche/unternehmen ssuch e_node.html - Finger weg, wenn ungewöhnlich hohe Gewinne mit wenig Einsatz versprochen werden. - Befürchten Sie Opfer geworden zu sein? Erstatten Sie Anzeige bei Ihrer örtlichen Polizei!

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell