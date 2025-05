Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zigarettenautomaten aufgebrochen

Ludwigshafen (ots)

Zwischen dem 27.05.2025, 6 Uhr, und dem 28.05.2025, 18 Uhr, wurde in der Ludwig-Börne-Straße ein Zigarettenautomat aufgebrochen. Eine genaue Schadenshöhe steht bislang nicht fest. Ein weiterer Zigarettenautomat wurde in der Georg-Herwegh-Straße aufgebrochen. Das wurde der Polizei am 29.05.2025, gegen 14 Uhr, gemeldet. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist bislang nicht bekannt. Auch die genaue Tatzeit ist bislang unbekannt. Aufgrund der örtlichen Nähe wird auch ein möglicher Tatzusammenhang Bestandteil der Ermittlungen sein. Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 bittet um Zeugenhinweise. Wer kann die Tatzeit einschränken? Wer hat möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Angaben zu den Tätern machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

