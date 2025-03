Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrüger erbeuten erneut viel Geld

Erfurt (ots)

Erneut brachten Betrüger eine Erfurterin um viel Geld. Dienstagnachmittag gegen 17:00 Uhr kontaktierten die Unbekannten eine 83-Jährige. Sie gaben sich am Telefon als Polizeibeamter und Anwältin aus und berichteten der Seniorin von einem tödlichen Verkehrsunfall, den die Tochter verursacht haben soll. Um ihre Tochter vor dem Gefängnis zu bewahren, sollte die Frau nun eine Kaution von mehreren tausend Euro bezahlen. Kurze Zeit später übergab die Seniorin an ihrer Wohnungstür fast 12.000 Euro an einen weiteren Betrüger, der mit seiner Beute flüchtete. Als die 83-Jährige selbst ihre Tochter kontaktierte, fiel der Betrug auf und sie erstattete Anzeige bei der Polizei. (SE)

