Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Zeugen nach Entwendung eines grünen Range Rover gesucht

Unna (ots)

Die Polizei Unna sucht nach dem Diebstahl eines geparkten Pkw nach Zeugen. Geparkt war das Kfz auf einem Privatgrundstück an der Straße "Am Stuckenberg" in Unna-Massen.

Unbekannte Täter haben in der Zeit von Samstagabend (25.01.2025), 20.00 Uhr auf Sonntagmorgen (26.01.2025), 09.30 Uhr dieses Kfz entwendet. Es handelt sich dabei um einen grünen Pkw der Marke Land Rover (Range Rover Kombilimousine) mit dem amtlichen Kennzeichen UN-HI8888.

Wer kann Angaben zu dem Tatzeitpunkt geben, hat etwas beobachtet oder weiß, wo sich der entwendete Pkw befindet?

Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

