POL-UN: Schwerte - Wohnungseinbruch - komplette Wohnung durchwühlt

Unna (ots) - Bislang Unbekannte drangen am 25.01.2025 (Sa.), in der Zeit zwischen 16.30 und 16.50 Uhr, gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Herderstraße in Unna ein. Sie nutzen die kurze Abwesenheit des Wohnungsnehmers und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde konnte bislang nicht ermittelt werden. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Unna unter 02303-921-3120 oder 02303-921-0 zu wenden. ...

