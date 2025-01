POL-UN: Unna - Verkehrsunfall mit Personenschaden - Kradfahrer verletzt sich schwer

Bergkamen (ots) - Bislang Unbekannte drangen in der Nacht vom 24.01.2025 (Fr.) auf den 25.01.2025 (Sa.), gewaltsam in eine Doppelhaushälfte in der Lessingstraße in Bergkamen ein. Ob die Täter Beute gemacht haben, konnte bislang noch nicht ermittelt werden. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Kamen unter 02307-921-3220 oder 02303-921-0 zu wenden. Redaktionelle Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Unna ...

