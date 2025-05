POL-PPRP: Mülleimer in Brand gesetzt

Ludwigshafen (ots) - Am vergangenen Mittwoch, den 28.05.2025, kam es im Zeitraum zwischen 00:00 Uhr und 06:30 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem Fahrzeug in der Brucknerstraße. An einem schwarzen Mercedes AMG wurde an zwei Reifen die Luft herausgelassen und es wurden weitere Schäden an der Karosserie verursacht. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf den Täter geben? Hinweise bitte an die ...

