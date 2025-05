Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Gemeinsame Schwerpunktkontrolle von Polizei und rnv

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstag, den 27. Mai 2025, führten die rnv (Rhein-Neckar-Verkehr GmbH) und die Polizeiwache Oggersheim von 15 bis 19 Uhr eine gemeinsame Kontrolle durch. Dabei wurden Busse und Straßenbahnen an der Haltestelle Hans-Warsch-Platz überprüft. Fahrgäste, die sich in den Fahrzeugen befanden oder gerade ausstiegen, wurden auf das Vorhandensein eines gültigen Fahrausweises kontrolliert. Insgesamt konnten über 190 Reisende keinen gültigen Fahrschein vorweisen. In zwei Fällen gaben zwei Personen falsche Personalien an.

Auch in Zukunft sind weitere gemeinsame Kontrollen von Polizei und rnv geplant.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell