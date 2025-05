Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Polizeieinsatz an Schule

Ludwigshafen (ots)

Heute Morgen (28.05.2025, kurz vor 10 Uhr) kam es zu einem größeren Polizeieinsatz an der Karolina-Burger-Realschule in Ludwigshafen. Nach ersten Erkenntnissen bedrohte eine 16-jährige Schülerin eine Lehrerin im Lehrerzimmer mit einem Messer. Die Jugendliche konnte bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte festgehalten werden. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Eine Gefahr für Schülerinnen und Schüler bestand nicht. Die 16-Jährige befand sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde an den Kommunalen Vollzugsdienst der Stadt Ludwigshafen übergeben.

