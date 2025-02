Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahrt zur Bäckerei endet mit Straf-/Ordnungswidrigkeitenanzeige

Haßloch (ots)

Am 11.02.2025 gegen 15:00 Uhr wurde ein 35-jähriger Haßlocher in der Friedensstraße in 67454 Haßloch fahrend auf seinem E-Scooter festgestellt und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dieser befand sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Heimweg von einem Bäckereibesuch. Da bei dem Haßlocher drogentypische Auffälligkeiten festgestellt wurden, wurde mit diesem ein Drogenvortest durchgeführt. Dieser reagierte positiv auf THC und Amphetamin. Aus diesem Grund wurde dem 35 Jahre alten Haßlocher in hiesiger Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Nun muss sich der 35-Jährige in einem Straf-, sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Außerdem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell