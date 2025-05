Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand in leerstehendem Haus

Ludwigshafen (ots)

Am gestrigen Dienstag (27.05.2025), gegen 18:30 Uhr, brannten Gegenstände in einem leerstehenden Haus in der Bannwasserstraße im Ludwigshafener Ortsteil Edigheim. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, Personen wurden nicht verletzt. Die Brandursache ist bislang nicht bekannt, die Schadenshöhe wird derzeit ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell