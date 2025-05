Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Vier Verletzte bei Hochhausbrand

Frankenthal (ots)

Am Dienstag (27.05.2025), gegen 13:10 Uhr, brach auf einem Balkon eines Wohnhauses in der Hanns-Fay-Straße in Frankenthal ein Brand aus. Dieser konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden, bevor er auf die anderen Stockwerke übergriff. Vier Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses wurden durch Rauchgasintoxikationen leicht verletzt. Nach aktuellem Kenntnisstand sind die Brandwohnung und eine weitere Wohneinheit aktuell nicht mehr bewohnbar. Der entstandene Sachschaden ist noch unbekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

