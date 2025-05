Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempener mit Schreckschusspistole angegriffen

Kempen-St. Hubert (ots)

Ein 19-Jähriger aus Kempen wurde in der Nacht zu Samstag, 10. Mai, gegen 1 Uhr mit einer Schreckschusswaffe angegriffen. Er hielt sich auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Stendener Straße auf, als plötzlich ein schwarzer Pkw - vermutlich ein Audi A3 - mit zwei Männern auf den Parkplatz fuhr. Der 19-Jährige ging auf das Fahrzeug zu, als plötzlich Schüsse fielen. Er entfernte sich daraufhin schnell vom Auto. Der Wagen fuhr anschließend in Richtung Hülser Landstraße davon. Der junge Mann wurde nicht verletzt. Haben Sie Hinweise zu den unbekannten Männern im Auto oder andere sachdienliche Informationen? Diese nimmt das Kriminalkommissariat 3 unter der Telefonnummer 02162 / 377-0 entgegen. /jk (489)

