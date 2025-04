Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0238 --Mann mit Attrappe löst Polizeieinsatz aus --

Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, OT Steintor, Vor dem Steintor/Fehrfeld Zeit: 06.04.2025, 14:40 Uhr

Am Sonntagnachmittag löste ein 26-Jähriger in der Östlichen Vorstadt mit einem vermeintlichen Messer einen Polizeieinsatz aus.

Gegen 14:40 Uhr meldete eine Zeugin über den Notruf, dass sich ein Mann in der Straße "Vor dem Steintor" mit einem Messer befände und die Straße damit auf und ab laufe. Dabei hielt er das Messer für jeden sichtbar in der linken Hand. Der 26-Jährige konnte von Einsatzkräften in der Straße Fehrfeld angetroffen werden. Dabei näherten sie sich ihm mit der Dienstwaffe in entschlossener Sicherungshaltung und sprachen ihn an. Anschließend wurde er am Boden fixiert und ihm wurden Handfesseln angelegt. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass es sich bei dem vermeintlichen Messer um eine Attrappe handelte, welches täuschend echt aussah. Der 26-Jährige zeigte sich den Polizisten uneinsichtig und äußerte, dass er den Eindruck eines echten Messers erwecken wollte.

Die Einsatzkräfte führten ein normenverdeutlichendes Gespräch mit ihm und sprachen einen Platzverweis aus. Zudem werden dem 26-Jährigen die Kosten für den Polizeieinsatz in Rechnung gestellt.

Die Polizei warnt aus diesem Anlass noch einmal ausdrücklich vor dem Umgang mit Schreckschuss- und sogenannten Anscheinswaffen oder in diesem Fall mit einer Attrappe. Auf die Distanz oder bei Dunkelheit kann unter Umständen nicht immer sofort eine Attrappe oder eine unechte Waffe erkannt werden und einen polizeilichen Einsatz auslösen. Die Polizei muss Hinweise auf derartige Vorfälle sehr ernst nehmen und folglich zur Abwehr von Gefahren für andere und sich selbst so handeln, als sei das Messer oder die Waffe echt.

