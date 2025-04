Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0236--18-Jähriger durch Tritte gegen den Kopf schwer verletzt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Hillmannplatz Zeit: 06.04.25, 3.25 Uhr

In der Nacht zu Sonntag kam es in der Bahnhofsvorstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein 18 Jahre alter Mann schwer verletzt wurde. Zwei tatverdächtige 16- und 18-Jährige wurden noch vor Ort vorläufig festgenommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet der 18-Jährige mit den beiden vor einem Lokal am Hillmannplatz zunächst in einen Streit, der in einer handfesten Auseinandersetzung mündete. Während der 18-Jährige dabei bewusstlos zu Boden ging, soll der 16-Jährige erneut auf ihn losgegangen sein und mehrmals auf den Kopf des am Boden Liegenden eingestampft haben.

Dadurch erlitt der 18-Jährige erhebliche Gesichtsverletzungen und blutete stark, als die ersten Einsatzkräfte eintrafen. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Die beiden Verdächtigen wurden noch am Tatort vorläufig festgenommen.

Die Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags. Jeder Tritt gegen den Kopf eines am Boden liegenden Menschen kann tödlich sein, wenige Zentimeter können entscheiden. Die Polizei Bremen verfolgt diese Delikte mit aller Konsequenz.

