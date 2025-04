Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0237 --Farbschmierereien auf einem Dach--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, OT Ostertor, Osterdeich Zeit: 05.04.2025 - 06.04.2025, 20 bis 10:25 Uhr

Unbekannte besprühten in der Nacht zu Sonntag das Dach eines Hauses im Ortsteil Ostertor mit einer Aufschrift sowie einer Palästina Flagge. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.

Eine Anwohnerin in der Straße Osterdeich stellte die Sachbeschädigungen am Sonntagvormittag gegen 10:25 Uhr fest und alarmierte die Polizei. Die bislang unbekannten Täter sprühten auf mehreren Metern Länge eine Palästina-Fahne in schwarz-rot-grüner Farbe, den Schriftzug "Free-Gaza" und einen Hammer und Sichel in roter Farbe. Nach ersten Erkenntnissen gelangten die Unbekannten über die Dachterrasse des Nachbarhauses auf das andere Dach.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell