POL-HB: Nr.: 0233 --Mann mit Messer verletzt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Huchting, OT Mittelshuchting, Brokhuchtinger Landstraße Zeit: 06.04.2025, 00:40 Uhr

In der Nacht zu Sonntag wurde ein 43 Jahre alter Mann mit schweren Stichverletzungen in einer Wohnung in Huchting aufgefunden. Ein mutmaßlicher Tatverdächtiger wurde gestellt.

Gegen 00:40 Uhr wurden Einsatzkräfte zu einem Mehrparteienhaus in die Brokhuchtinger Landstraße gerufen. Vor Ort wurde der 43-Jährige bereits von Rettungskräften behandelt und anschließend mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Kurz zuvor war eine Frau von ihrem 66 Jahre alten Nachbarn geweckt und in dessen Wohnung gerufen worden. Dort fand sie den schwer verletzten 43-Jährigen vor und alarmierte die Rettungskräfte.

Die Polizisten sicherten Spuren in der Wohnung und stellten unter anderem ein Messer als mögliche Tatwaffe sicher. Der 66-Jährige wurde vorläufig festgenommen und soll noch im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Staatsanwaltschaft und die Polizei Bremen ermitteln wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

