Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0230 --Polizei stellt Raser--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Walle, OT Überseestadt, Bremerhavener Straße Zeit: 05.04.2025, 00:55 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen stellten in der Nacht zu Samstag einen 27 Jahre alten Mann in der Überseestadt. Er ist verdächtig, zuvor vor einer Polizeikontrolle geflüchtet und mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen zu sein. Außerdem stand er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und hatte keinen Führerschein.

Gegen 00:55 Uhr führten Polizisten eine Geschwindigkeitskontrolle in der Bremerhavener Straße durch, als ihnen ein VW Polo auffiel, der Schlangenlinien fuhr und ein kaputtes Vorderlicht hatte. Als eine Streifenwagenbesatzung ihn zum Anhalten aufforderte, gab der Fahrer Gas und versuchte zu flüchten. Zwischenzeitlich war er mit erheblich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs, bremste stark ab und beschleunigte wieder, fuhr zeitweise im Gegenverkehr und über die Uferpromenade und raste eine Steintreppe hinab. Schließlich stellten die Einsatzkräfte zunächst einen 25 Jahre alten Mann an dem abgestellten Auto in der Konsul-Smidt-Straße und nach kurzer Fahndung in der Nähe den 27-Jährigen, der den Autoschlüssel mit sich führte. Er stritt zwar ab, gefahren zu sein, machte aber widersprüchliche Angaben. Im Auto fanden die Einsatzkräfte einen Beutel mit Cannabis.

Ein Drogenschnelltest zeigte den Konsum von Cannabis und Kokain an, außerdem gab der 27-Jährige an, das Auto seinem Schwiegervater entwendet zu haben. Eine gültige Fahrerlaubnis hatte der Mann nicht. Auf der Wache fertigten die Polizisten diverse Anzeigen, unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrens unter Einfluss berauschender Mittel und Diebstahl. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

