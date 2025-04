POL-HB: Nr.: 0223 --Diebstahl misslingt - Autoaufbrecher festgenommen

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Woltmershausen, OT Woltmershausen, Ellwürder Straße Zeit: 03.04.2025, 20:40 Uhr

Am Donnerstagabend haben Einsatzkräfte einen 30-jährigen Mann in Woltmershausen nach einem Einbruch in einen Transporter festgenommen. Dabei wurde der Täter mit Hilfe von aufmerksamen Zeugen gestellt.

Gegen 20:40 Uhr wurde die Polizei in die Ellwürder Straße gerufen. Ein 38 Jahre alter Mann beobachtete, wie ein Unbekannter durch die eingeschlagene Scheibe seines Firmenwagens griff und zwei Werkzeugkoffer entwendete. Als er den Verdächtigen ansprach, rannte er los und versuchte zu flüchten. Mehrere Zeugen verfolgten den Autoaufbrecher und holten ihn ein. Es kam zu einer kurzen Rangelei, bei der aber niemand verletzt wurde. Der 38-Jährige sowie ein weiterer Zeuge hielten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest. Bei dem Autoaufbrecher fanden die Einsatzkräfte Teile des Stehlgutes und stellten es sicher.

Im Verlauf der Ermittlungen konnten dem 30-Jährigen weitere gleichgelagerte Taten zugeordnet werden. Die Polizei fertigte eine Strafanzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahles. Eine Haftprüfung gegen den 30 Jahre alten Mann dauert derzeit an. Er soll noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

