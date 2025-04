Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0224--Kontrollen in Mitte und im Viertel--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte-Östliche Vorstadt Zeit: 03.04.25, 14.30 bis 21 Uhr

Zivile und uniformierte Einsatzkräfte führten zusammen mit dem Ordnungsdienst am Donnerstag intensive Kontrollmaßnahmen rund um den Bahnhof und im Viertel durch. Ziel war es gegen den Drogenhandel und die Straßenkriminalität vorzugehen.

Ab nachmittags bis in den Abend hinein kontrollierten die Einsatzkräfte in der Bahnhofsvorstadt, im Ostertor und Steintor eine Vielzahl von Personen. Die Polizisten schritten bei mehreren Straßendeals ein und deckten mit Hilfe eines Diensthundes einen Cannabis-Bunker auf. Dazu stellten sie illegale Drogen wie Heroin und Crack sowie Bargeld, Messer und Reizgas sicher. Entsprechende Strafanzeigen wurden gefertigt. Gegen eine überprüfte Person lag ein offener Haftbefehl vor, der vollstreckt wurde. Am späten Abend kam es bei einer Personenkontrolle zu einem tätlichen Angriff gegen Mitarbeiter des Ordnungsdienstes. Verletzt wurde niemand.

Weitere Ergebnisse der umfangreichen Kontrollen: Es wurden 19 Platzverweise ausgesprochen, 18 Strafanzeigen gefertigt und sieben Straßenhändler vorläufig festgenommen.

Diese koordinierte Aktion war Teil der fortlaufenden Anstrengungen, die Sicherheit und Ordnung in diesem Bereich weiter zu verbessern. Die Polizei Bremen setzt sich seit vielen Wochen und Monaten verstärkt für die Bekämpfung der Straßenkriminalität ein und wird diese Bemühungen gemeinsam mit anderen Sicherheitsbehörden fortsetzen.

