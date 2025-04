POL-HB: Nr.: 0225 --"Einmal quer durchs Gesetz" - Verkehrskontrolle endet im Kellerabgang

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Blumenthal, OT Grohn, Heinrich-Behrens-Straße Zeit: 03.04.2026, 17.15 Uhr

Einen etwas außergewöhnlichen Nachmittag erlebten die Einsatzkräfte der Polizei Bremen am gestrigen Donnerstag in Blumenthal. Gegen 17:15 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung in der Heinrich-Behrens-Straße ein Mercedes auf, der sich durch gewisse Auffälligkeiten für eine allgemeine Verkehrskontrolle empfahl. Die Signale zum Anhalten wurden zunächst auch befolgt - doch kaum näherten sich die Einsatzkräfte dem Wagen, trat der Fahrer plötzlich aufs Gaspedal und ergriff die Flucht.

Was folgte, war eine riskante Fahrt mit regelwidrigen Einlagen: Der Mercedes fuhr entgegen der Fahrtrichtung auf die BAB 270 auf, drehte dort unter Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmender und setzte seine Flucht innerhalb einer Baustellenabsperrung mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fort. Dabei wurden mehrere Verkehrsbarken touchiert.

In Lesum verließ der Wagen schließlich die Autobahn. Fahrer und Beifahrer versuchten nun, sich zu Fuß aus der Affäre zu ziehen. Während der 27-jährige Beifahrer direkt am Fahrzeug gestellt wurde, entschloss sich der Fahrer zu einer Flucht über mehrere Gärten hinweg - ein Versteck in einem Kellerabgang sollte ihn schließlich vor dem Zugriff bewahren. Doch ein ebenfalls zu Fuß nachsetzender Polizist machte dem Ausflug in die Unterwelt ein jähes Ende.

Die anschließende Überprüfung ergab, dass der 22-Jährige weder im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, noch das Fahrzeug ordnungsgemäß geführt wurde. Vielmehr handelte es sich um ein abgemeldetes Auto mit gestohlenen Kennzeichen. Der mitgeführte Führerschein - eine türkische Fälschung - erwies sich als ebenso wenig verkehrstauglich wie das Fahrverhalten. Im Fahrzeug wurden zudem Drogen gefunden und ein entsprechender Schnelltest beim Fahrer verlief positiv. Eine Blutentnahme wurde angeordnet.

Neben dem Verdacht der Urkundenfälschung, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, der Gefährdung des Straßenverkehrs und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort kommen nun weitere Ermittlungen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie diverse Ordnungswidrigkeiten nach der Straßenverkehrsordnung auf den jungen Mann zu. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

