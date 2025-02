POL-Pforzheim: (Enzkreis) Heimsheim - Rückwärts auf die Autobahn

Bad Teinach-Zavelstein (ots) - Von Dienstag auf Mittwoch sind Einbrecher in Zavelstein in eine Schule und den angegliederten Kindergarten gewaltsam eingedrungen. Mit bisherigem Sachstand hebelte die Täterschaft im Zeitraum zwischen 21:30 Uhr, 05:30 Uhr, an der Gebäuderückseite der in der Schulstraße befindlichen ...

mehr