POL-Pforzheim: (CW) Bad Teinach-Zavelstein - Unbekannte brechen in Schule und Kindergarten ein

Bad Teinach-Zavelstein (ots)

Von Dienstag auf Mittwoch sind Einbrecher in Zavelstein in eine Schule und den angegliederten Kindergarten gewaltsam eingedrungen.

Mit bisherigem Sachstand hebelte die Täterschaft im Zeitraum zwischen 21:30 Uhr, 05:30 Uhr, an der Gebäuderückseite der in der Schulstraße befindlichen Schule eine Türe auf, um so ins Innere zu gelangen. Mehrere Zimmer und Büroräume wurden durchsucht und hierbei Schränke und Schubladen geöffnet. Letztlich nahmen die Täter einen geringen Bargeldbetrag an sich, wobei der Sachschaden am Inventar größer sein dürfte als das Stehlgut. Nach dem Einbruch in die Schule, verschaffte sich die Täterschaft Zutritt zum benachbarten Kindergarten, indem gewaltsam Türen beschädigt wurden. Entwendet haben die Täter hier offenbar nichts. Der genaue Sachschaden ist noch Teil der laufenden Ermittlungen.

Zeugen, welche die Taten beobachten konnten oder Hinweise geben können werden gebeten, sie unter der 07051 1610 beim Polizeirevier Calw zu melden.

