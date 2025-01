Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Gefährliche Körperverletzung am Marienplatz | 2x U-Haft

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei hat am Dienstag, 21. Januar, und Mittwoch, 22. Januar, zwei per Haftbefehl gesuchte Männer (19 und 25 Jahre) festgenommen. Sie stehen im Verdacht, an einer Auseinandersetzung beteiligt gewesen zu sein, bei der am Freitag, 20. Dezember, ein 19-Jähriger verletzt wurde.

Nach Ermittlungen nahm die Polizei zunächst den 25-Jährigen am Dienstag, 21. Januar, in der Rheydter Innenstadt fest. Am heutigen Mittwoch folgte dann der 19-Jährige. Auch diesen trafen die Ermittler in der Rheydter Innenstadt an und nahmen ihn fest.

Die Polizei führte beide Männer jeweils einem Haftrichter vor, der den Haftbefehl und die daran anschließende Untersuchungshaft verkündete.

Vorherige Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/5937103

