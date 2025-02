Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Berauscht im Straßenverkehr unterwegs und Unfall verursacht

Nagold (ots)

Unter Drogeneinfluss ist ein 50-jähriger Pkw-Fahrer am Mittwochabend mit einem weiteren Pkw in Nagold kollidiert.

Nach derzeitigem Sachstand befuhr ein BMW-Fahrer, gegen 21:45 Uhr, die Graf-Zeppelin-Straße in Richtung Landesstraße 361. Aus noch ungeklärter Ursache kam er in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und geriet auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem Opel kollidierte. Nach dem Zusammenstoß ist der BMW eine Böschung heruntergerollt und im Wald zum Stehen gekommen. Im BMW befanden sich neben dem 50-jährigen Fahrer noch drei weitere Insassen. Insgesamt wurden alle Beteiligten, auch der Opel-Fahrer, leicht verletzt und zur vorsorglichen Untersuchung ins Krankenhaus Nagold verbracht. Am Opel entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro, am BMW ein Totalschaden von geschätzten 20.000 Euro. Während der Untersuchung im Krankenhaus konnten beim BMW-Fahrer Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf einen vorausgegangenen Betäubungsmittelkonsum hinwiesen. Ein dementsprechender Vortest fiel positiv aus, weshalb er eine Blutprobe abgeben musste. Weiterhin wurde der Führerschein des 50-Jährigen in Verwahrung genommen und er muss sich in einem Strafverfahren verantworten.

Julia Weiss, Pressestelle

