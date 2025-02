Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Pkw-Lenkerin

Krs. Freudenstadt, Schopfloch (ots)

Am Mittwoch Abend gg. 17.30 Uhr kam es auf Gemarkung Schopfloch zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Eine 78jährige Renault-Fahrerin kam von Glatten und befuhr die K4700 in Richtung Schopfloch. An der Einmündung mit der K4760 wollte die Renault-Fahrerin auf die vorfahrtsberechtigte K4760 auffahren. Hierbei übersah die Renault-Fahrerin einen von links kommenden Unimog. Der 70jährige Lkw-Lenker befuhr die K4760 von Schopfloch kommend in Richtung Oberiflingen. Im Einmündungsbereich kam es zu einem heftigen Zusammenprall. Hierbei erlitt die Renault-Fahrerin schwerste Verletzungen. Zunächst eingeleitete Reanimationsmaßnahmen führten leider nicht zum Erfolgt und die Renault-Fahrerin verstarb noch an der Unfallstelle. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 50.000 EURO. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Bis gg. 22.00 Uhr war der Streckenabschnitt voll gesperrt.

Im Einsatz waren ein Rettungshubschrauber, ein Notarzteinsatzfahrzeug, ein Rettungswagen, sowie 28 Feuerwehrkräfte mit vier Fahrzeugen aus den Gemeinden Schopfloch und Waldachtal.

Beamte des Verkehrsdienstes Freudenstadt nahmen den Unfall auf. Ein Sachverständiger wurde im Auftrag der Staatsanwaltschaft Rottweil an die Unfallstelle gerufen.

