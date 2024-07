Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Verkehrsunfall mit sechs betroffenen Personen in Celle

Celle

Am Samstagnachmittag wurden Rettungsdienst, Polizei und Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall in den Kreuzungsbereich Blumlage, Sankt-Georg-Garten und Braunschweiger Straße alarmiert. Hier war es zu einem Verkehrsunfall mit zwei Beteiligten Fahrzeugen gekommen. Insgesamt sechs Personen waren betroffen.

Durch den Rettungsdienst des Landkreises Celle wurde die Versorgung der betroffenen Personen durchgeführt. Die Feuerwehr unterstützte hierbei und arbeitete in enger Absprache mit dem Rettungsdienst. So wurde im laufenden Einsatz entschieden das Dach eines beteiligten PKWs zu entfernen, um so eine patientenorientierte und achsgerechte Rettung einer Peson zu ermöglichen.

Zur Unfallursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Im Einsatz war die Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache mit drei Fahrzeugen, der Rettungsdienst des Landkreises Celle mit vier Rettungsmitteln und einem Notarzt, der Führungsdienst des Landkreises Celle als organisatorischer Leiter des Rettungsdienstes und die Polizei Celle.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell