Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Zwei Küchenbrände mit Menschengefährdung gleichzeitig - Eine verletzte Person!

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Celle (ots)

Am Montagnachmittag wurde die Feuerwehr Celle nahezu gleichzeitig zu zwei Küchenbränden alarmiert. Bei beiden Bränden sollte Menschenleben in Gefahr sein.

Zunächst wurden die Ortsfeuerwehren Celle-Hauptwache und Altencelle in den Leifertshorst im Ortsteil Blumlage alarmiert. Kurze Zeit später erhielten die Einsatzkräfte die Meldung über einen Küchenbrand auf dem Brandplatz. Die zweite Einsatzstelle befand sich in der historischen Altstadt der Residenzstadt. Durch den Brandmeister vom Dienst (Einsatzleiter) wurde unverzüglich eine Alarmstufenerhöhung veranlasst.

Bei der ersten Einsatzstelle im Leifertshorst hatte es in der Küche gebrannt. Personen waren bei Eintreffen der Feuerwehr nicht mehr in Gefahr. Die Einsatzstelle wurde durch die Ortsfeuerwehr Altencelle übernommen. Diese führte Nachlöscharbeiten durch.

Bei der zweiten Einsatzstelle auf dem Brandplatz handelte es sich um einen gastronomischen Betrieb. Die eigentliche Einsatzstelle befand sich jedoch in der Schuhstraße.

Bei Eintreffen der Feuerwehr befanden sich noch vier Personen der Belegschaft in den verrauchten Räumlichkeiten. Diese konnten das Gebäude nach Eintreffen der Feuerwehr selbstständig verlassen. Eine Person wurde durch den Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus verbracht. Auch hier brannte es in der Küche. Durch eigene Löschmaßnahmen mit einem Feuerlöscher konnte das Feuer eingedämmt werden. Durch die Feuerwehr ging ein Trupp zur weiteren Brandbekämpfung vor. Hierbei kam ein Kleinlöschgerät zum Einsatz. Im Anschluss wurden Nachlöscharbeiten durchgeführt und die Räumlichkeiten belüftet und entraucht.

Neben den Ortsfeuerwehren Celle-Hauptwache und Altencelle war der Rettungsdienst und die Polizei im Einsatz.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell