LPI-EF: Mit Gehhilfe geschlagen

Erfurt (ots)

Ein handfester Streit endete am Mittwochabend in Erfurt mit zwei Verletzten. Gegen 22:30 Uhr gerieten drei Männer im Alter von 21, 26 und 51 Jahren am Rosa-Luxemburg-Platz, aus bislang ungeklärten Gründen, in eine Auseinandersetzung. Dieser eskalierte derart, dass der 51-Jährge zu einer Gehhilfe griff und mit dieser auf die beiden Männer losging. Anschließend flüchtete der Mann. Weit kam er allerdings nicht, da hinzugerufene Polizeibeamte ihn schnell feststellten. Der Mann muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Die 21 und 26 Jahre alten Männer wurden bei dem Angriff leicht verletzt und mussten zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. (SE)

