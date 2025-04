Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wildente von Auto erfasst

Landkreis Sömmerda (ots)

Dienstagmorgen kam es im Landkreis Sömmerda zu einem Wildunfall mit einer Ente. Ein 33-Jähriger war mit seinem Sprinter in Buttstädt unterwegs gewesen, als das Tier gegen das Fahrzeug stieß. Glücklicherweise blieb der Fahrer unverletzt. Die Ente wurde bei dem Zusammenstoß so schwer verletzt, dass sie von einem Jagdpächter erlöst werden musste. Am Fahrzeug entstand unfallbedingter Sachschaden. (SE)

