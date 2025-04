Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 25.000 Euro an Betrüger verloren

Erfurt (ots)

Über mehrere Wochen hinweg verlor ein Erfurter viel Geld an Betrüger. Anfang Januar kontaktierten Unbekannte den 65-Jährigen über einen Messenger-Dienst. Sie überredeten ihn in Kryptowährung zu investieren und versprachen hohe Renditen. In mehreren Zahlungen überwies der Mann daraufhin insgesamt rund 25.000 Euro an die angeblichen Broker. Als er Anfang April sein Guthaben prüfen wollte, erhielt er nur noch Fehlermeldungen, woraufhin ihm bewusst wurde, dass er auf Betrüger hereingefallen war. Am Mittwochnachmittag erstattete er Anzeige bei der Polizei. (SE)

