Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Einrüche + Süßigkeitenautomat angezündet + E-Scooter entwendet + Fünf Autos zerkratzt + Mit durchdrehenden Rädern geflüchtet + Haarspray statt Personalien ausgehändigt + und mehr

Gießen (ots)

Gießen: In Café eingebrochen

Am Kirchenplatz brachen Unbekannte am frühen Samstagmorgen, 26. April, in ein Café ein. Zwischen 2 Uhr und 9 Uhr hebelten sie eine Tür auf, nahmen technische Geräte, darunter ein Tablet, im Gesamtwert von etwa 1.500 Euro an sich und flüchteten. Der Schaden an der Tür beträgt etwa 250 Euro. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 0641/7006-6555).

Hungen: Versuchter Einbruch in Bürogebäude

In der Raiffeisenstraße scheiterten Diebe am vergangenen Wochenende zunächst an einem Fenster, dessen Scheibe sie beschädigt hatten. Offenbar ließ es sich nicht öffnen, so dass sie das Fenster eines danebenliegenden Büros beschädigten und dadurch in das Gebäude gelangten. Eine verschlossene Bürotür versperrte ihnen aber den weiteren Weg, sie flüchteten zwischen Freitag, 19 Uhr, und Samstag, 17 Uhr, ohne Diebesgut. Der entstandene Schaden an den Fenstern ist etwa 1.000 Euro hoch. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 0641/7006-6555).

Gießen: Einbruch in Schnellimbiss

Über ein Fenster drangen Diebe gewaltsam in einen Schnellimbiss am Ludwigsplatz ein und hebelten am Freitag, 25. April, zwischen 1.40 Uhr und 9.25 Uhr die Kasse auf. Mit Geld und einem Tablet im Gesamtwert von etwa 400 flüchteten sie. Den entstandenen Schaden schätzten Polizeibeamte auf etwa 500 Euro. Die Kripo sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 0641/7006-6555).

Gießen: Süßigkeitenautomat angezündet

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Feuer, nachdem Unbekannte in der Licher Straße einen Süßigkeitenautomaten anzündeten und damit zerstörten. Der etwa 100 Euro hohe Schaden entstand am Freitag, 25. April, gegen 19.35 Uhr. Hinweise hierzu bitte an die Polizeistation Gießen Süd, Telefonnummer 0641-7006-3555.

Gießen: E-Scooter entwendet

Innerhalb von nur zehn Minuten entwendeten Unbekannte am Freitag, 25. April, in der Straße Neustadt einen E-Scooter im Wert von 520 Euro. Der schwarze Roller der Marke RCB stand dort mit einem Schloss gesichert ab etwa 19.10 Uhr, um 19.20 Uhr bemerkte der Eigentümer den Diebstahl. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 0641/7006-3755).

Gießen: Fünf Autos zerkratzt

Im Asterweg zerkratzten Unbekannte insgesamt fünf PKW und verursachten damit Schäden in jeweils dreistelliger Höhe. Die Sachbeschädigungen ereigneten sich in der Nacht auf Samstag, 26. April, etwa zwischen Mitternacht und 8.30 Uhr. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 0641/7006-3755).

Gießen: Auseinandersetzung zwischen Autofahrern - Zeugensuche

Zwei Autofahrer machen widersprüchliche Angaben zu einer Auseinandersetzung, die am Samstag, 19. April, auf dem Parkplatz des Kays-Markts in der Hardtallee ihren Anfang nahm. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung, Nötigung und Beleidigung. Was genau zur Eskalation führte und wie diese dann ablief, ist noch nicht abschließend bekannt. Fakt ist, dass die Auseinandersetzung zwischen 16.50 Uhr und 17.15 Uhr stattfand und dazu führte, dass beide Parteien die Polizei anriefen, zur Polizeistation fuhren und Anzeige erstatteten. Die Ermittler hoffen auf Aussagen unabhängiger Zeugen: Wem ist der Konflikt auf dem Parkplatz aufgefallen? Wer kann Angaben zu den Handlungen der beiden Beteiligten machen? Hinweise bitte an die 0641/7006-3755.

Gießen: Hyundai im Klinik-Parkhaus touchiert

Ein unbekannter Autofahrer touchierte am Samstag, 26. April, zwischen 15 Uhr und 17.15 Uhr einen geparkten blauen Hyundai i 30. Anstatt sich um den etwa 1.500 Euro hohen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher vom Unfallort im UKGM Parkhaus in der Gaffkystraße. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 0641-7006-3555).

Gießen: Mit durchdrehenden Rädern geflüchtet

Nicht mehr fahrbereit war ein Fiat Panda nach einem Unfall am Samstag, 26. April. Gegen 1.30 Uhr bog der 52-jährige Fiat-Fahrer aus Gießen von der Sudetenlandstraße in die Troppauer Straße ein, als ein entgegenkommendes Fahrzeug mit dem Fiat kollidierte. Der unbekannte Fahrer setzte daraufhin ein Stück zurück und fuhr mit durchdrehenden Rädern davon. Am Fiat entstand ein etwa 2.500 Euro hoher Schaden, das Fahrzeug des Verursachers müsste an der Front stark beschädigt sein. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 0641/7006-3755).

Großen-Linden: Haarspray statt Personalien ausgehändigt

Eine unbekannte Autofahrerin fuhr bisherigen Erkenntnissen zufolge am Freitag, 25. April, gegen 16.15 Uhr vom Parkplatz an der Apotheke in der Robert-Bosch-Straße herunter und stieß dabei mit einem Kind zusammen, das mit einem E-Scooter auf dem Gehweg unterwegs war. Der 12-Jährige stürzte und die Autofahrerin stieg aus und erkundigte sich nach ihm. Dabei gab der Junge an, dass sein mitgeführtes Haarspray beschädigt wurde. Anstatt die Polizei zu informieren und einen Personalienaustausch vorzunehmen, gab sie ihm offenbar ein Haarspray und etwas Kleingeld und fuhr davon. Der Junge fuhr nach Hause und erzählte von dem Unfall, die Familie verständigte daraufhin die Polizei. Der 12-Jährige erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen, zudem entstand ein etwa 50 Euro hoher Schaden an dem E-Scooter. Die unbekannte Fahrerin war wohl in einem grauen PKW unterwegs. Sie wird als etwa 25 Jahre alt und 160cm groß beschrieben. Sie hat blonde, schulterlange Haare, sprach akzentfrei Deutsch und trug ein schwarzes Oberteil (beschrieben als "ärmelloser Mantel") und weiße Schuhe. Ein Zeuge half am Unfallort dem Kind, Personalien von ihm sind ebenfalls nicht bekannt. Die Polizei bittet diesen Zeugen, wie auch weitere mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0641-7006-3555 zu melden.

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell