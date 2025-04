Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Brand eines Kleintransporters auf einem Firmengelände

Hildesheim (ots)

Grasdorf (web) - Am heutigen frühen Morgen, gegen 04:00 Uhr, meldete eine Anwohnerin ein brennendes Fahrzeug auf einem Firmengelände. Ersteintreffende Kräfte der Gemeindefeuerwehr Holle konnten auf dem gemeldeten Grundstück einen brennenden Kleintransporter feststellen, welcher in direkter Nähe zu einer Halle stand. Nachdem sich die Feuerwehr gewaltsam Zuritt zum Grundstück verschafft hatte konnte der Brand zügig unter Kontrolle gebracht und schließlich gelöscht werden. Ein Überspringen auf die Halle konnte von der Feuerwehr verhindert werden. Der Kleintransporter brannte vollständig aus. In der Nähe abgestellte Arbeitsgeräte (z. B. Rüttelplatte) wurden beschädigt bzw. zerstört. Der Gesamtschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Brandursache steht derzeit noch nicht fest. Die Ermittlungen dauern an.

Vor Ort befanden sich die Feuerwehren Grasdorf, Luttrum, Heersum und Holle, sowie die Drehleiter der BF Hildesheim. Die rund 50 Einsatzkräfte standen unter der Leitung des Ortsbrandmeisters Grasdorf, Patrick Würfel. Zusätzlich befanden sich mehrere Streifen der Polizei Bad Salzdetfurth, der Polizei Hildesheim und der Autobahnpolizei vor Ort.

