Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrskontrolle auf der Autobahn deckt mehrere Straftaten auf

Hildesheim (ots)

Hildesheim / BAB 7 (vol) Gegen 22:30 Uhr kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Hildesheim bereits am Mittwochabend, den 23.04.2025, an der Anschlussstelle Hildesheim einen Ford Transit, welcher zuvor die BAB 7 in Fahrtrichtung Hannover befuhr. Bei der Überprüfung der Insassen wurden gleich mehrere Straftaten aufgedeckt. Der Fahrzeugführer, ein 39-jähriger Mann aus Hamburg, händigte den Polizeibeamten unter anderem seinen bulgarischen Führerschein aus. Eine Überprüfung ergab jedoch, dass dem Herrn seitens der bulgarischen Behörden die Fahrerlaubnis entzogen worden ist, infolgedessen er auch in Deutschland keine Kraftfahrzeuge führen darf. Doch damit nicht genug: Der Führerschein, den der Fahrzeugführer vorgezeigt hat, ist zur Fahndung ausgeschrieben. Der 39-jährige selbst hat seinen Führerschein vor drei Jahren als abhandengekommen gemeldet, insgeheim jedoch einbehalten, um in Verkehrskontrollen das Vorhandensein einer gültigen Fahrerlaubnis vorzutäuschen. Auf Grund der hiermit gezeigten kriminellen Energie sowie der Tatsache, dass dem Herrn in der Vergangenheit mehrfach schon Fahrverbote erteilt worden sind wegen verschiedener Verkehrsdelikte, wie etwa dem unerlaubten Entfernen vom Unfallort, dürfte der Fahrzeugführer nun eine empfindliche Strafe zu erwarten haben. In dem Fahrzeug befand sich ein Mitfahrer, der es nicht weniger locker mit den Gesetzen sah, als sein Fahrer. Ein 27-jähriger wies sich in der Kontrolle mit einem bulgarischen Personalausweis aus, welchen die Polizeibeamten bei genauerer Betrachtung als Totalfälschung identifizierten. Auch bei einer sodann übergebenen Meldebescheinigung aus Hamburg ergaben sich Anhaltspunkte für eine Fälschung. Um die Identität des Mannes zu klären, musste er die Beamten zur Polizeidienststelle begleiten und sich erkennungsdienstlich behandeln lassen. Hierbei konnte anhand der Fingerabdrücke die wahre Identität geklärt werden. Tatsächlich ist der 27-jährige türkischer Staatsbürger und vollziehbar ausreisepflichtig, da sein Asylantrag vor einiger Zeit abgelehnt worden ist. Durch die Staatsanwaltschaft Hildesheim wurde die Festnahme angeordnet, um den Herrn am nächsten Tag der Ausländerbehörde vorzuführen, die aufenthaltsbeendende Maßnahmen ergriffen hat. Darüber hinaus ist ein Strafverfahren wegen der Urkundenfälschung und wegen des illegalen Aufenthalts eingeleitet worden.

