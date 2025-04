Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zwei aufgeklärte Verkehrsunfallfluchten in Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (neu) - Am 25.04.2025, gegen 11:30 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht, bei dem sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Zu genannten Zeit bog ein polnischer Lkw mit Anhänger von der Ravenstr. in die Gudewillstr. ein. Beim Einbiegen touchierte er den Schirm einer Ampel, welcher daraufhin abfiel. Der Fahrer stieg anschließend aus, stellte den Schirm an die Seite und setzte seine Fahrt fort, ohne die Polizei zu informieren. Ein 40-jähriger Zeuge hatte den Unfall beobachtet und konnte der Polizei das Kennzeichen vom Lkw nennen. Die Ermittlungen zur Identität des Fahrers dauern an.

Zu einem weiteren Verkehrsunfall kam es am Abend, gegen 22:10 Uhr, in der Seminarstraße. Hier fuhr eine 76-Jährige aus Alfeld mit ihrem Pkw (Opel Astra) zu dicht an einem geparkten Pkw (VW UP!)vorbei. Die Außenspiegel beider Fahrzeuge wurden in Mitleidenschaft gezogen, wobei die Außenspiegelabdeckung vom verursachenden Pkw am Unfallort abfiel. Die 76-Jährige setzte ihre Fahrt weiter fort, ohne anzuhalten. Ein Pärchen vernahm den lauten Knall und konnte das Kennzeichen vom wegfahrenden Pkw der Polizei mitteilen. Die 76-Jährige wurde in der Folge aufgesucht. Sie stritt eine Kollision zunächst ab, musste dann aber bei einer Inaugenscheinnahme ihres Pkw einsehen, dass sie den Zusammenstoß verursacht haben könnte. Sie habe aber aufgrund des lauten Radios keinen Zusammenstoß bemerkt. Der Gesamtschaden zu diesem Unfall wird vorläufig auf ca. 1200 Euro geschätzt.

Beide Unfallbeteiligten müssen sich nun einem Strafverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort verantworten. Den Zeugen ist es zu verdanken, dass die Geschädigten beider Unfälle (zust. Straßenmeisterei und 78-Jährige aus Alfeld) ihre jeweiligen Schäden ersetzt bekommen, bzw. eine Schadensregulierung vornehmen können.

